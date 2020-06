Soome turistid rõõmustavad Tallinna-Helsingi liinil laevafirmasid: Tallinkil on juba päevi, kus laevade täituvus on tavapärasel tasemel

Teatavat taastumist reisijate numbrites kinnitab ka Eckerö Line, kes opereerib Tallinna ja Helsingi vahel kahe laevaga – reisilaevaga MS Finlandia ja Helsingi Vuosaari sadamast Muugale sõitva kaubalaevaga MS Finbo Cargo.

„Kui me võrdleme tavapäraseid reisijanumbreid nendega, mis olid eriolukorra ajal, siis aprillis oli MS Finlandia täituvus 5% – ja need olid kõik kaubaautode juhid –, mais kasvas reisijate osakaal 10-15%ni tavapärasest ja nüüd on juunis reisijate arv kasvutrendis,” rääkis laevafirma tegevjuht Taru Keronen.

Nende jaoks algas tuntav reisijate arvu kasv juba juuni alguses, kuid sarnaselt Tallinkile tõi suurima tõusu neilegi Soome valitsuse otsus avada 15. juunist ka turistide liiklus Eesti ja Soome vahel. Sellega on reisijate arv Eckerö Line’i MS Finlandia laeval kasvanud 30%-ni. Keronen loodab, et juuni lõpuks-juuliks kasvab reisijate arv 50%-ni laeva täituvusest.

Ei pannud kumbagi laeva kriisi ajal seisma

Mis puudutab kaubavahetust Eckerö Line’i laevadel, siis need numbrid on oluliselt vähem koroonaviirusest ja eriolukorrast pihta saanud. „Kaubavahetuse mahud on kogu aeg korralikud olnud, kuna see on nii Eesti kui Soome jaoks võrdselt oluline olnud,” kinnitas laevafirma juht.

Juuni algusest on autoga reisijad saanud ka MS Finbo Cargo laevaga Eesti ja Soome vahel reisida. Ka seal on praeguseks reisijate osakaal 20-30% tavapärasest täituvusest. Juulis peaks see samuti kasvama 50%ni. „Me oleme selles suhtes olnud väga õnnelikud, et me ei ole pidanud oma laevasid täiesti seisma panema,” rääkis Keronen.