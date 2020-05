Soome turistid teeksid imet, kui kulutaksid välismaa asemel miljardid kodumaal

Koroonaepideemia tõttu on välisturistide Soome külastused peatunud ja ka siseriiklik konverentsiturism on lakanud.

„Enam kui poole Suur-Helsingi hotelliööbimistest annavad välisturistid,“ ütles Soome turismimajandust ja restorane esindava Mara juhatuse esimees Timo Lappi. „Suur osa hotellides peatujatest on ka Soome ärireisijad.“

Turism on lõppenud ka teisel suunal. Soomlased ei tee välisreise. Isegi suvel on paljud riigid Soome turistidele suletud või lastakse riiki vaid nende maade reisijaid, kus epideemia üle on saavutatud tugev kontroll.

Soome majanduse ja tööhõive poolt vaadates pole olukord nii hull kui võiks karta. Soome turistid jätavad välismaale rohkem raha kui välisturistid toovad Soome.

Läinud aastal kulutasid soomlased Soome statistikaameti andmetel viis miljardit eurot, mis teeb ligi tuhat eurot inimese kohta. Välismaalased kulutasid Soomes kolm miljardit eurot ehk Soome turism on kahe miljardiga miinuses.

Soome perede vabad sissetulekud ulatusid 2018. aastal 124,2 miljardi euroni. Sellest 67,8 miljardit kulutati teenustele. Mõne miljardi euro võrra suurmad kulutused tähendaksid kulutuste umbes kolme protsendist kasvu.

Soome turismisektorile oleks välismaal kulutatud viis miljardit eurot suur raha.

Timo Lappi sõnul kulutati Soomes mullu turismile 15,7 miljardit eurot. Sellest summast oleks viis miljardit eurot terve kolmandik.

Soomes annab turism 2,4 protsenti majanduse kogutoodangust, märkis Johannes Kolu Soome statistikaametist. Selles sektoris töötab enam kui 140 000 inimest.

Kui vaadata lisaväärtuse loomist, siis turismis luuakse seda samas suurusjärgus metsatööstusega.

Siseturistidega ei anna välisturiste asendada, kuna tarbitakse erinevaid teenuseid.

Soome reisijad kasutavad harva Helsingi luksushotelle. Lapimaal on välisturistide osa umbes pool, kuid kõige kallimaid teenuseid kasutavad välisturistid.

Soomlased ööbivad sageli matkaonnides, suusatavad Lapimaal ja võivad käia ka restoranides.

Paljud tarbijad peavad Soome turismiteenuseid kalliks, sest ollakse harjunud välismaiste odavate hindadega.