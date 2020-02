Soome turistide järsk vähenemine ehmatas ja sundis turimistööstuse tegutsema

Sameli sõnul läheb meie saartel turismiga hästi, kuid ta tunnistas, et soomlaste arvuga ollakse seal natuke hädas. Nii on Saaremaal soomlaste ööbimiste arv statistika kohaselt toimunud juba 2004. aastast alates. Siin ei saa aga teha ühest järeldust, justkui soomlased oleksid Saaremaa hüljanud ja võtmesõnaks on taas statistika. Kuna majutusstatistikas arvetatakse vähemalt viie majutuskohaga ööbimiskohti, siis kõik soomlased statistikas ei kajastu. Nimelt kasutavad soomlased näiteks palju kodumajutust. "Nad on väga julged, ei püsi hotellides ja spaades vaid vaatavad ka ringi. See on positiivne,et nad jätavad raha ka mujale," lausus Sameli.

Turism on oluline panustaja

Kui Eesti Panga statistika kohaselt töötab turismisektoris 23 00 inimest, siis Maailma Turismiorganisatsiooni hinnangul on sektoriga kaudselt seotud 100 000 inimest.

„Tulu välisturismist on Eestis teiste Euroopa riikidega võrreldes muljetavaldav, Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel ligi 1400 dollarit elaniku kohta, millega oleme koos Rootsiga Põhja- ja Baltimaade seas esirinnas ning ületame paljude Euroopa riikide, sealhulgasPrantsusmaa ja Itaalia taset,“ märkis Sameli.

Välisturismi kasvu taga on huvi tõus peaaegu kõigilt turgudelt, kuigi 60% ööbimistest langeb nelja riigi ehk Soome, Venemaa, Läti ja Saksamaa arvele. „See näitab, et eksporditulu kasvatamiseks peame hoidma meid külastavaid riike mitmekesisena. Seal kõrval aga ka korduvkülastusi oma põhiriikidest, sest neid on absoluutarvudes sedavõrd palju, et muud külastused ei suuda neid korvata,“ selgitas Sameli.