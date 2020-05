Kui Soome turist sel suvel Eestisse ei naase, võivad söögikohad ilusa suveilma korral veel hakkama saada, kuid reserve see koguda ei võimalda. Veel hullem, kui välisturistid jäävad tulemata, sest veekeskused on kinni. Aga nende avamine pole veel selge ja see on Eesti spaahotellidele suur löök. Läti veekeskused on senini avatud.