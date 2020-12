Soome tuumajaama avarii võimaldas Eesti Energial Narva elektrijaamades veel kaks plokki tööle panna

Neljapäeva keskpäeval seiskus avarii tagajärjel Soomes Olkiluoto tuumajaama 2. reaktor võimsusega 890 MW. Kuna kogu regioonis oli külma ilma tõttu kõrge elektritarbimine ja taastuvenergiat oli turul vähe, tuli elektri puudujäägi kompenseerimiseks kiiresti käivitada Narva elektrijaamades täiendavad tootmisvõimsused mahus 340 MW.

Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo ütles, et eilne elektriturul toimunud intsident kinnitas taaskord kui vajalik on juhitav tootmisvõimsus, mida on võimalik igal hetkel käivitada. „Eile aitas Narva elektrijaamades kahe täiendava energiaploki käivitamine ära hoida avariielektrijaamade käikulaskmise ning veelgi kõrgemad elektri turuhinnad,“ rääkis ta.

Pajo lisas, et täna hommikul oli Eestis elektritarbimine väga kõrge ehk 1400 MW juures. Ise tootis Eesti sellest 1080 MW, Eesti Energialt tuli 940 MW. „Arvestatav osa Narva elektrijaamades toodetud elektrist on seejuures taastuvenergia, mis on toodetud puidujäätmetest,“ rõhutas Pajo.

Tootmise ja tarbimise tasakaalu tagada aitaval Soome süsteemiteenuste sagedusturul kasvas eile Olkiluoto intsidendi järgselt elektri hind 3500 euroni megavatt-tunni kohta ning kõik vähegi elektriturul kättesaadavad tootmisvõimsused käivitati elektri puudujäägi katmiseks.

Ka täna oleks sagedusturul elektrihinnad tõenäoliselt tõusnud mitme tuhande euroni megavatt-tunni kohta, kui täiendavaid tootmisvõimsuseid turule poleks tulnud, ütleb Eesti Energia oma teates. Kõrge börsihind puudutab neid tarbijaid, kes on valinud Muutuva paketi, sest sel juhul on elektriarve kujunemine seotud börsihinnaga.

Eesti Energia klientidel on võimalik jälgida elektri turuhindasid Eesti Energia mobiilirakendusest ja enda tarbimist nutikalt juhtida. Elektriturul toimuva võimaliku hinnatõusu riski vastu saab klient ennast kindlustada, kui valib fikseeritud hinnaga elektrilepingu, märkis energiaettevõte.