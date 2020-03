Soome Varustuskindluskeskus asub kaubaveo tagamiseks laevafirmasid toetama – osa saab ka Tallink

„Koroonaviiruse epideemia tõrjemeetmed on nüüd praktiliselt lõpetanud reisiparvlaevade reisijateveo, mille tulu on vältimatu tegevuse tasuvuse jaoks. Seetõttu tagame me kaubaveod lähikuudel, võttes tarvitusele meetmed,“ ütles HVK tegevjuht Tomi Lounema, vahendab Iltalehti.

Asi toimib nii, et transpordifirmad maksavad laevareisi eest endisel viisil laevafirmale. Lisaks sellele hakkab Soome riik maksma laevafirmadele toetust, millega kaetakse kaubaveotulude ja majanduslikult tasuvaks liiklemiseks vajaliku tulude taseme vahe. Erakorralist toetust võib saada ka tagantjärele. Toetusega tagatakse liikluse toimumine tasuvuspiiril.

HVK on valmis kasutama toetusteks 45 miljonit eurot.

Toetust antakse järgmisel kolmel kuul ja selle jätkamist kaalutakse, kui epideemiaalane olukord seda nõuab. Kaubaliiklus tagatakse, kuni olukord normaliseerub.