Soome võib lubada tšarterlende Lapimaale, reisijad peavad püsima mullis

Kui parimal juhul on talvehooajal maandunud Lapimaal 500-600 tšarterlendu, siis nüüd räägime võimalusest võtta vastu 200-300 lendu või vähem, selgitas Laplandi hotelliketi omanik Pertti Yliniemi.

Ta lisas aga, et üheks plaani osaks olev idee testida reisijaid juba nende päritoluriigis, on liialt keeruline. "Kui näiteks neljaliikmeline pere peab testide eest ise maksma, võib see lisakulu olla liiga suur," märkis Yliniemi.

"Samuti on meditsiiniline väljakutse, sest kui tehakse test, mis on isegi viis päeva vana, ei ütle see enam, kas reisijal on haigus," lisas ta. Võimalik on lahendada see probleem kahe testiga, milles üks tehakse turisti kodumaal ning teine pärast Lapimaale saabumist.

Varem Soomes ja Norras arstina töötanud Pertti Yliniemi sõnul tuleb otsused teha 1-2 nädala jooksul, kuna välismaiste reisikorraldajate jaoks on talvehooajaks valmistumise aeg lõpule jõudmas, samuti peab jõudma Lapimaad eraldi turundada.

"Lapimaal on täielik katastroof. See on suurim sõjajärgne kriis Lapimaal," kinnitas hotelliketi omanik. Koos valitsusega arutatavas projektis osaleb Pertti Yliniemi Lapimaa turismitööstuse liidu esimehena.

Väliskaubandusministri Ville Skinnari sõnul on probleem ebakindlus selle osas, kuidas olukord koroonaviirusega aasta lõpupoole areneb. Seda mitte ainult Soome, vaid ka ülejäänud Euroopa ja kogu maailma osas.

"Ebakindlus mõjutab palju reisivalmidust. Finnairilt saadud tagasiside kohaselt kasvab Soome broneeringute arv pisut," märkis ta.

Lapimaa jaoks on oluline turismiturg Suurbritannia ning nõudlus on olemas ka Prantsusmaal, Hollandis ja Saksamaal.