Soome võimalikud reisipiirangud Eesti osas jõustuksid kõige varem 7. septembril

Soome on seadnud piirangud reisimisele riikidest, mille nakatumiskordaja on üle 8-10. Eestis on olnud selles vahemikus juba tükk aega ja eilseks oli Eestis 100 000 elaniku kohta 10,3 kinnitatud koroonaviiruse juhtumit.

Soome siseministeeriumi ametnike selgitusel ei tähenda nakatumiskordaja täitumine automaatset piirangute kehtestamist. Kõikide uute piirangute ja muudatuste üle otsustab valitsus.

Soome sotsiaal- ja tervishoiministeerium teeb valitsusele vastavalt epidemioloogilisele olukorrale ettepaneku riikidele kehtestatavate ja kehtetuks tunnistatavate reeglite osas.

"Eks me näe, mida Soome valitsus reisipiirangute kohta otsustab," ütles Soome sotsiaal- ja tervishoiuministeeriumi peadirektor Tuija Kumpulainen.

Ta lisas, et järgmisel nädalal langetab Soome korralise otsuse, milliste riikide suhtes hakkavad reisimispiirangud kehtima ja millistele kaovad. Muudatused reisimispiirangutes hakkavad kehtima kõige varem 7. septembril, lausus Kumpulainen.

Eelmine piirangute otsus tuli Soome valitsuse 18. augusti istungilt, mis jõustusid 24. augustil, ütles Soome siseministeeriumi kommunikatsioonijuht Saara Nevala.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!