Soomes odavam: Läänemaa munafarm jäi põhjanaabrite tibudele alla

Talleggi ja Ovolexi koostöös rajatud kolme lindla ning 25 000 kanaga farm tootis mune Talleggi haudejaamale Harjumaal Loo alevikus. Seal koorusid neist broileritibud. Nüüd toob Tallegg tibud Soomest, Martna-taoliste sugulinnufarmidega on lepingud lõpetatud.

HK Scan Estonia juhatuse liige Anne Mere ütles Lääne Elule, et ettevõte kavatseb broilerikasvatust küll laiendada, aga sugulinnufarmid on eilne päev. „Oleme alustanud sugulinnufarmide ümber ehitamist broilerifarmideks,” ütles Mere.

Sugulinnufarmidest tulevad munad, broilerifarmides kasvavad tibud üles. HK Scanil on Põhja-Eestis kuus broilerifarmi.

Mere sõnul on kanaliha tarbimine Eestis hüppeliselt kasvanud. Et nõudlust rahuldada, on Tallegg otsustanud tibud siin väljahaudumise asemel tuua Soomest Kokenmäki haudejaamast ja need kohapeal üles kasvatada. Kokenmäki haudejaam kuulub HK Scani ja välismaise (Taani, Poola ja Soome) ettevõtte Dan Hatch ühisomandisse. Eestisse saabuvad sealt ühepäevased tibud. Mere lisas, et tibud saavad Lool asuvas söödatehases valmistatud toitu Eestis kasvatatud teraviljast.

Soomest tibusid tuua on odavam kui neid siin välja haududa.

Loe pikemal Lääne Elust.