Soomes tõuseb laupäevast kütuseaktsiis, tanklaketid valmistuvad enne seda ostjate tormijooksuks

Eesootav hinnatõus on juba pannud paljud autoomanikud kütusepaake täitma ning suurem tung ootab ees järgmistel päevadel, kirjutab Yle. Neste direktor Katri Askinen kinnitab, et kütust jätkub kõigile.

„Autojuhid ei pea muretsema. Oleme nõudluse kasvuks valmis nii tanklates kui meie transpordisüsteemis,“ kinnitas ta.

Foreigner.fi kirjutab, et laupäeval jõustuv maksutõus lepiti kokku eelmise sügise eelarveläbirääkimistel ning maksutõus peaks tooma riigikassasse lisaks 250 miljonit eurot ja vähendama süsinikusaastet.

Ekspertide hinnangul kallinev mootoribensiini liiter tanklas umbes 6,3 senti ning diislikütusel 6,9 senti. Ja nii tuleb 40 liitri tankimisel maksta bensiinimootoriga sõiduki omanikul 2,52 eurot ning diisli korral 2,76 eurot rohkem. Kui kasutada autot iga päev tööle sõitmiseks ning kolm korda kuus tankida, siis tähendab see, et kütusekuluks tuleb rahakotist igas kuus välja käia kas 7,56 või 8,28 eurot senisest rohkem. Aastas tähendab see 90-100 euro suurust lisakulu.

Kütusehinnad on ka põhjanaabrite juures koroonaviiruse ajal üldiselt langenud, mistõttu Malmi Teboli Helsingi tankla juht Petteri Kärki usub, et eesootav hinnatõus autojuhte liigselt ei morjenda.

„Isiklikult arvan, et hinnatõus ei ole väga märkimisväärne. Kogu suve on mootorikütus olnud väga taskukohane ning inimesed on saanud odavat hinda. Nagunii liiguvad hinnad tanklates iga päev nagunii paari sendi võrra üles ja alla,“ rääkis ta Ylele.

Kütuse hinnatõus sõltub maailmaturu arengutest. Varasematel aastatel on kütus sageli kallinenud hilissuvel, mil orkaanid USAs möllavad. „Maailmaturul mõjutab kütuse hinda peamiselt toornafta hind ning praegu mõjutab hinda eelkõige koroonaviiruse põhjustatud kriis,“ rääkis Taskinen, lisades, et taha spekuleerida, mis võiks kütuse hinnaga sel sügisel juhtuda.