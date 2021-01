Soomes valmistatakse ette karme reegleid Eesti ehitajatele: ilma negatiivse koroonatestita objektile ei pääse

Soome lähipiirkondade ja eeskätt Eesti halvenenud epidemioloogiline olukord eeldab ehitusvaldkonnalt ennetavaid meetmeid epideemia tõrjumiseks ja ohutu töö kindlustamiseks ehitusobjektidel, vahendab Rakennuslehti.

„Oleme pidanud läbirääkimisi Helsingi linna ja teiste võimudega selle üle, kas testimist oleks võimalik vajalikus ulatuses praktikas korraldada. Jälgime ka hoolikalt valitsuse tulevasi otsuseid ja võimalikke seisukohavõtte riiki sisenemise kohta,” ütles Rakennusteollisuus RT tegevjuht Aleksi Randell.

Testida võiks kas lähteriigis või Soome saabudes.

„Teeme võimaliku otsuse soovituse kohta pärast seda, kui olukord võimudega on selge ja eeldused soovituse andmisele on olemas. Sellisel juhul anname viivitamatult juhised ka meie liikmesettevõtete vajalike meetmete kohta objektidel, et ettevõtted jõuaksid valmistuda ja teha praktilised asjakorraldused enne meetmete kehtima hakkamist,” ütles Randell.

Soome ehitusobjektide häireteta tegevuse eelduseks on see, et tööjõu liikumine Soome jääb võimalikuks ega kasvata nakatumiste levimise riski.

Soome Tervise ja Heaolu Instituudi (THL) terviseohutuse osakonna juhataja ja professor Mika Salminen ütles Yle televisiooni hommikusaatele, et näiteks Tallinna ja Helsingi vahelises tööreisimises võiks taas kaaluda kevadel kehtinud piiranguid.