Soomlase müsteerium. Mees ootab hiigelinvesteeringu heakskiitmist, aga meie ametkonnad ei taha projektist kuuldagi

Mikkonen ütles, et tal on olemas nii investori kui ka panga kinnituskiri, mis annavad teada, et 900 miljonit eurot on olemas. Raha päritolu on tema sõnul paberite järgi igati selge ja legaalne. 2020. aasta veebruaris saatis ta need väidetavalt ka Eesti ametkondadele taustakontrolliks ja heakskiidu saamiseks. Lisaks soovis ta kohtuda minister Taavi Aasaga. Viimasele soovile ei ole ta vastust saanud ning samuti ei ole ta kippu ega kõppu kuulnud selle kohta, kui kaugel ollakse tema poolt saadetud dokumentide uurimisega.

"Ma olen oodanud selle protsessi lõppu, et projektiga edasi minna," ütles Mikkonen. Samal ajal katkestas Lääne-Harju vald varem algatatud projekti eriplaneeringu ja sealt öeldi Ärilehele, et Larkwater Group saaks nüüd valda metanoolitehase rajada vaid siis, kui algatataks riiklik eriplaneering.

Kõik märgid viitavad sellele, et Mikkonenil on Eestis projekti tegemine muutunud väga keeruliseks, et mitte öelda võimatuks. Ärilehele öeldakse, et dokumente, juhul kui need ka on üle antud, ei pruugita üldse analüüsidagi.

Eks elu näitab, kas Mikkoneni ja Larkwateri projekti on siin või mõnes teises riigis elujõudu. Ütleb soomlanegi, et tal on valmis vaadatud kohad ja teistes riikides.

