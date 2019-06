Soomlased juba hulluvad: Tallink avaldas, kui palju langeb nende laevadel juulikuust alkoholi hind

Alates juulikuust on Tallink Silja laevadel võimalik saada kõige odavam õllekohver kätte 12,90 euro eest, märgib Taloussanomat, viidates riigikogu neljapäevasele otsusele langetada juulikuust alkoholiaktsiisi nii lahjal kui kangel alkoholil 25 protsenti.

Laevafirmad on lubanud, et uue seaduse jõustumise järel langetavad nad oma laevadel alkoholihindasid. Tallink jagas Soome väljaandega ka täpsemat arvutust selle kohta, kui palju erinevate alkohoolsete jookide hinnad nende pardakauplustes juulikuust langevad.

Näiteks õllekohvri, mille eest tuli varem välja käia vahemikus 16,9–18,9 eurot, hind langeb 1. juulist 12,9–15,9 euro vahemikku. Kui varem tuli pooleliitrise viina eest välja käia 8,90–15,9 eurot, siis 1. juulist alaneb see Tallinki pardal 6,9–13,9 euro vahemikku. Ka teised Tallinna ja Helsingi vahel sõitvad laevafirmad lubavad hinnalangetusega kaasa minna.

„Me jälgime olukorda ja kohandame hinnadki vastavalt. Hetkel ei ole veel konkreetset otsust hinnalangetuse osas tehtud, kuid niipea kui Eestis [alkoholi]aktsiis langeb, alanevad ka hinnad,” kinnitas Viking Line’i asepresident Johanna Boijer-Svahnström.

Eckerö Line’i kinnitusel vähendab aktsiislangus kindlasti ka nende laevadel alkoholi hindu, kuid täpsemate arvutustega lubavad nad välja tulla alles juuni lõpus. „Üldises plaanis võib öelda, et ennekõike määrab hinnalanguse suuruse ära puhta alkoholi sisaldus joogis – ehk mida kõrgem on alkoholisisaldus, seda kõrgem on ka maksumäär,” märkis Eckerö Line’i tegevjuht Taru Keronen.