Soomlased kaaluvad tööreformi: 6-tunnine tööpäev ja 4-päevane töönädal

Seetõttu ei usu tööstuse liidu peaökonomist, et lühem töönädal tähendaks automaatselt tööhõive suurenemist. „Meil ​​on juba 60 000 vaba töökohta, mille jaoks tegijaid pole. Soomes on see piir juba ammu käes, et töö jagamisega saaksime tööhõivet parandada,” avaldas Urrila.

Uuringud näitavad, et soomlased töötavad juba niigi väga lühikese töönädalaga. Täistööajaga töötajate seas on soomlaste tööaeg Euroopas lühiduselt teine, kui juurde aravata kõik tööpausid.

Seega on Soome töönädal lühem kui Rootsis või Taanis ning täistööajaga töötajate tööaeg on peaaegu kaks tundi nädalas lühem kui euroalal keskmiselt.

„Meil ​​on vähem osalise tööajaga töötajaid kui mujal, kuid ka osalise tööajaga töötajad töötavad suhteliselt lühikesi nädalaid. Soome osalise tööajaga töötaja töötab 19 tundi, Euroopa Liidu keskmine on üle 20 tunni,” tõdes Urrila. „Kõik ei pea töötama kaheksa tundi päevas. Parem on töötada osalise tööajaga, kui üldse mitte töötada. See on parem ka riigi rahandusele.”

Ametiühingud siiski prooviksid lühmat tööaega

Soome ametiühingute keskliidu (SAK) esimees Jarkko Eloranta selgitab, et Soome tööelus võiks proovida tööaja muutmist.

„Töötundide vähendamine on olnud pikaajaline nägemus ning trend on ka mõte, et tulevikus võib töö olla kuus tundi päevas või neli päeva nädalas,” ütles Eloranta.

Ametiühingu juht peab võimalikuks, et mõnes sektoris tööaja lühendamine toimiks ja suurendaks tootlikkust.

„Peame neid katseid julgelt ette võtma,” lisas Eloranta.

Ta viitab eksperimendile Rootsis, kus kuue tunni pikkune päev vähendas pauside arvu ja viis ühtlasema tööpäevadeni, mis omakorda parandas töötajate heaolu.

Soomes on nii Euroopa kui ka maailma mõttes väga paindlik tööaeg, mida väärtustavad nii töötajad kui ka ettevõtted ja millele tuleb tulevikuski panustada. Eloranta viitab nn tööaja sõltumatusele, mis tähendab, et töötajad saavad ise oma vahetusi kavandada ja mõjutada. „See mõjutaks nii heaolu kui ka minu arvates tootlikkust, kuna need kaks käivad käsikäes,” lausus ta.

Eloranta sõnul on soomlaste tööaja keskmiste taga palju tegelikkust.

- Praegu on Soomes nii, et mõnes kohas on tööd liiga palju ja mõnes kohas liiga vähe,” rääkis Eloranta. „Meil tuleb ette tahtmatut osalise tööajaga töö, mis tähendab, et inimesed tahaksid töötada rohkem tunde ja pikemaid päevi. Samas inimesi, kellel pole endiselt piisavalt kaitstud pika tööaja eest. Lisaks on meil nn halle ületunde, mida ei tasustata korralikult.”