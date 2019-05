Soomlased näivad nii ahned, et restoraniomanik maksab ise jootraha

Restoranifirma NoHo Partners Oyj hakkab alates juunist igal kuul maksma ühele töötajale korraga 500 eurot lisaraha, et neid tööpanuse eest tunnustada ja tõsta motivatsiooni.

„See on vastus jootrahakultuurile, mida Soomes ei ole. Siin makstakse väga vähe lisatasu heade töötulemuste eest, ” ütles NoHo tegevjuht Aku Vikstöm.

Lisatasu makstes kavatseb HoHo saata oam ettekandjatele sõnumi, et nende head klienditeenindust hinnatakse, sest soomlased pole kuigi lahked hoolsatele teenindajatele positiivse tagasiside andmisel.

Töö restoranis on Vikströmi sõnul raske ja nõudlik ning sageli vajab klient teenindajaga suhtlemisel justkui pukseerimisabi.

„Me tahtsime luua süsteemi, kus töötajad saavad hea teeninduse eest lisa tasu,” lausus ta.

Vikströmi sõnul on peamiseks preemia sihtgrupiks restoranide kelnerid, aga ka teised kliendiga kokku puutuvad töötajad. Lisatasu makstakse välja koos palgaga.

„Me tahame, et hea töö eest makstav tasu tasu oleks piisavalt hea. Me arvasime, et 500 eurot on tuntav summa, ” lisas Vikström.

NoHo Groupil on Põhjamaades umbes 220 restorani. Soome kuulsamad restoranid on Savoy, Elite, Teater, Hanko Sushi ja Löyly.