Soomlased on Eesti alkoaktsiisi langetamise pärast närvilised. Kas läheb üle lahe alkoralliks?

„On selgelt näha, et alkoholi tähtsus välismaal reisimisel on viimase 15 aasta jooksul kahanenud,” ütles Karlsson. „See on siiski pidev tasakaalu otsimine. Alkoholiaktsiisi ei saa siin siiski lõpmatuseni tõsta ja kujutada ette, et sellel ei ole mõju reisijate poolt sissetoomisele.”

Umbes nädal tagasi teatati Soome Uuringu- ja Analüüsikeskuse (TAK) uuringus, et alkoholi reisijate poolt Eestist Soome vedamine kasvas aasta alguses Soome tõstetud alkoholiaktsiisi tõttu. Karlssoni sõnul THL-i tulemused TAK tulemusi ei toeta.

„Midagi sellist meie uuringutes ei paista. Need aktsiisitõusud olid 2-4 protsendi klassis ja mõju alkoholi hinnale oli marginaalne,” ütles Karlsson.

Karlssoni sõnul on reisijate poolt sissetoomise muutusi keeruline ennustada. Otsuste tegija rollis jälgiks ta olukorda rahulikult.

„Meil on aastaid tehtud igal nädalal 500 intervjuud, milles küsitakse soomlastelt, kui palju nad on eelmise kahe nädala jooksul alkoholi koju toonud. Üsna kiiresti paistab aegridadest välja, kui reisijate poolt sissetoomine hakkab kasvama,” ütles Karlsson.