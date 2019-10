Soomlased söövad ära enamiku Eesti kõrvitsatoodetest

Kui enamik Põltsamaa tehase toodangust süüakse ära Eestis, siis kõrvits on erand – üle kahe kolmandiku toodetud kõrvitsahoidistest läheb ekspordiks. “Soome turg veab kõrvitsa eksporti, meie hinnangul on soomlased Euroopa suurimad kõrvitsatarbijad. Põltsamaa klientideks on küll peamiselt hotellid ja restoranid, aga märkimisväärne osa Eesti kõrvitsatest jõuab Soomes ka poelettidele,” rääkis Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja. “Tänavu on soomlaste kõige eksootilisemaks tellimuseks mangomaitseline kõrvitsapala, aga üle lahe läheb ka kümneid tuhandeid purke klassikalist kõrvitsasalatit.”

Lisaks Soome turule ekspordib Orkla Eesti kõrvitsat Rootsi ja Lätti ning loomulikult süüakse oluline osa ära koduturul. Orkla Eesti Põltsamaa tehase tellimusel kasvatatakse kõrvitsat Jõgeva-, Viljandi-, Pärnu-, Tartu- ja Lääne-Virumaal.

“Kuna kõrvitsate töötlemine on tehase kõige tööjõumahukam valdkond ning nõuab nii füüsilist jõudu kui käsitööoskust, palkasime viieks nädalaks enda inimestele lisaks veel 80 hooajatöötajat,” rääkis Oja. “Oleme tootmist tõhustanud ja palkame igal aastal üha vähem lisajõudu, aga ainult oma inimestega nii suurt mahtu siiski ära ei tooda,” lisas Oja.

Orkla Eesti Põltsamaa tehas on kõige laiema toiduainete valikuga toiduainetootja Eestis, tootes ja turustades ligi 350 toodet neljateistkümne erineva kaubamärgi all.