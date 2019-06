Soomlased toovad välismaalt sisse üha kangemat alkoholi, Eesti langev aktsiis võib jälle õlle toomist suurendada

Soome reisijad tõid 2018. aasta maist 2019. aasta aprillini välismaalt kaasa kokku ligi 59 miljonit liitrit alkohoolseid jooke. Kui see kogus arvutada ümber sajaprotsendiliseks alkoholiks, kasvas reisijate poolt sissetoomine eelnenud 12-kuulise perioodiga võrreldes 7,3%.

Sajaprotsendiliseks alkoholiks ümber arvutatuna tõid reisijad Soome sisse 6,9 miljonit liitrit.

Samal ajal aga erinevate alkohoolsete toodete kogused liitrites vähenesid. Liitrites vähenes sissetoomine eelmise aasta mai ja selle aasta aprilli vahel veidi alla viie protsendi. See tähendab seda, et sisse toodud alkohol oli keskmiselt kangem kui varem.

THL-i raportis on näha Eesti alkoholiaktsiisi muutumine. Eestil õnnestus kaotada eelmisel aastal kolmandik oma alkoholiaktsiisist saadavast tulust, teatas Soome jaekaubanduse organisatsiooni Päivittäistavarakauppa ry tegevjuht Kari Luoto mai lõpus.

THL-i juhtivekspert Thomas Karlsson ütles, et soomlased ostavad Eestist kõige rohkem kangeid jooke, sest nende hindade erinevus Soome omadest on kõige suurem.

Karlssonil paluti kommenteerida Eesti alkoholiaktsiisi langetamiset 25% võrra alates juulist.

„Muutust on tõesti raske ette hinnata. See sõltub sellest, kuidas aktsiisi langetamine erinevate joogigruppide vahel jaguneb. Ma olen aru saanud, et aktsiisi langus puudutab kõige tõenäolisemalt õlut. Seal on neid suurimaid tõstmisi varasematel aastatel tehtud,” ütles Karlsson.

Karlsson arvab, et kui Eesti õlle hind langeb, ostetakse seda tõenäoliselt jälle rohkem.