Soomlased väitsid küsitluses, et ei pea Eestist alkoholi kaasatoomist tähtsaks, aga 85% ometi toob

Eestist alkoholi kaasa toonud soomlastest üle 37% ütlesid, et tõid veini, vahuveini või šampanjat. Veini kaasatoomine on levinuim. Kangete jookide osakaal on alla 35% ning õlle ja siidri oma veidi alla 28%.

Kolm neljandikku vastanutest ütles, et hinnatase mõjutab reisisihtkoha valikut. Eestisse ja Lätti reisides hinnataseme mõju kasvab. Eestisse reisinutest üle 81% ütles, et hinnatase mõjutab. Läti puhul on see 84%.