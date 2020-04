Soomlaste kaitsemaskide raha seisab juba nädalapäevad Eestis kinni. Panga jaoks on Soome riigiameti ja siinse firma vaheline tehing kahtlustäratav

Soomlasest ettevõtjale kuuluv Eesti osaühing The Look Medical Care on siiani tegelenud vahendusteenusega, millega soomlasi Eestisse raviprotseduuridele tuuakse. Nüüd sai firma aga ülesande Soome riigiasutuselt Huoltovaramuuskeskus ehk sealse kriisivarude ametilt tarnida neile Hiinast üle 4 miljoni näomaski ja respiraatori kogumaksumusega 5 miljonit eurot.

Tänases kriisiolukorras pole selles midagi tavatut, et hoopis muul alal tegutsev firma hakkab Hiinast maskide tarnijaks. Loo teeb kurioosseks aga asjaolu, et kuigi tellimuse kinnitamiseks on vajalik poole summa ulatuses hiinlastele ettemaksu tegemine, ettevõtte omanik Luminori pangakontol seisvat raha liigutada ei saa - pank nõuab alates reedest ja korduvalt tõestust raha päritolu kohta.

Osaühingu juhatuse liige Anna Christina Jylha-Valkonen on püstihädas - eelmisel reedel käis ta Luminori kontoris oma murest rääkimas, ta on appi võtnud ka vandeadvokaadi Vahur Kivistiku, kellega koos on kirju saadetud panga tippjuhtkonnani välja. Aeg tiksub ja firmal on Soome riigiameti tellimuse täitmisega tekkinud tõsine probleem - Kivistik selgitab, et tellimusi võetakse Hiinas vastu jooksvalt ning ettemaksu mittelaekumisel kukub tellimus välja. Ettemaksu aga tasuda ei saa, sest Luminor nõuab muudkui tõestust, kust väike, seni tervishoiuteenuseid vahendanud firma äkki miljonid eurod oma kontole sai.

Samas on Jylha-Valkose nime Soome meedias seostatud kahtlase äriajamisega ja lausa allilmaga

Finnairi lennuk on stardivalmis, raha seisab endiselt liikumatult

Jylha-Valkonen on ka korduvalt pangale selgitanud, et raha kandis üle Soome riigiasutus, sealsele töö- ja majandusministeeriumile alluv amet, kuid tulutult. Kivistik kirjeldab, kuidas pangale murekirjade saatmisel vastab neile anonüümne automaatvastaja, rahaülekannet oodati aga juba eile. Väidetavalt on Soome kriisivarude keskus broneerinud endale juba ära ka Finnairi lennuki, mis paari nädala pärast Hiina maskidele järgi peaks minema...

Advokaat Kivistik ironiseerib, et tublisid pangaametnikke ei murra isegi Covid-19. "Veel teisipäeva õhtul kirjutasime taaskord Luminorile palvega, et raha vabastataks, sest raha päritolu kontrollimine on äärmiselt lihtne ja võtaks aega vaid mõne minuti. Maksekorraldusel on Keskus märgitud maksjaks, pangale on esitatud Keskuse tellimuskiri ja netist on lihtsalt leitav, et tegu on Soome riikliku varustuskindluskeskusega. Järelikult, Luminor pank juba viiendat päeva kahtlustab Soome Vabariiki rahapesus!," pahandab Kivistik.