Soomlaste viinaturism on jälle tõusule pöördunud – Eestist toodi miljon liitrit rohkem kui aasta varem

Alkoholi reisijate poolt Soome sisseveos on märgata viiteid polariseerumisele. On suurte koguste toojaid ja neid, kes ei too kaasa midagi. Nende osakaal, kes ütlevad, et Eesti hinnatase mõjutab mingil viisil reisiotsuseid, on alates 2017. aastast selgelt kasvanud, vahendab Taloussanomat.

Üle saja liitri alkoholi Soome toonute osakaal näib olevat kasvanud. Suurte koguste toojad käivad Eestis keskmiselt viis korda aastas ja toovad umbes 38 protsenti kogu soomlaste Eesti-reisidelt kaasa toodud alkoholist.

Õlle sissetoomine Eestist vähenes aastataguse perioodiga maist kuni aprillini võrreldes veidi, aga aasta alguses näis see kasvama hakkavat. Veebruaris-aprillis toodi õlut Eestist isagi 40 protsenti rohkem kui aasta varem samal perioodil.

Ka siidri ja long drink’ide sissetoomine näib olevat kasvule pöördunud: siidrit toodi 2018. aasta mai ja 2019. aasta aprilli vahelisel perioodil üle 20 protsendi rohkem kui aasta varem. Long drink’e toodi ligi viiendiku võrra rohkem.

Viina ja likööri sissetoomine näis vähenevat ja kangete jookide toomine püsib ilmselt samal tasemel.

Andmed on pärit iga-aastasest küsitlusest, mille tellivad valdkonnaga seotud ametiühingud ja tööandjate organisatsioonid.