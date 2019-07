Soorm viis kolleege puhkama võltsitud dokumentidega ja HKScani kulul. Mõnel reisil osales ka Kadri Simson

Simson ise ei soovinud kommenteerida, kui mitmel nn reisiepisoodi all uuritud reisist ta osales ja kas ta osales ka kahjude kompenseerimises, ent üks uuritud episood leidis lõpuks siiski kinnitust. See lõppes Soormile oportuniteedi ja ligi 120 000 euro suuruse arvega. HKScani ja selle eksjuhtide kompromissi kõrval lõpetas ka prokuratuur kriminaalasja Teet Soormi ja Mati Tuvi vastu kuriteo koosseisu puudumise tõttu. Nimelt esitas HKScan oma kuriteoteatega kahtlustuse ettevõttega seotud viie–kuue välisreisi kuludokumentide kohta. Ettevõte avastas, et need on võltsitud ja tööreiside varjus käidi hoopis puhkusereisidel. Uurimine, mille käigus toimusid ka läbiotsimised, kinnitas seda kahtlust leitud dokumentaalsete ja elektrooniliste tõendite alusel.