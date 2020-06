Sõõrumaa avab Patarei vangla hoovi linnarahvale juba tänavu juulis

"Arendusprojekti peamist ajatelge ei ole viirusekriis mõjutanud, kuid ettevalmistavaid tegevusi natuke ikka segas, kuna need on ju seotud inimestega," rääkis Urmas Sõõrumaale kuuluva ettevõtte US Real Estate arendusdirektor Martin Kolga 40 000 ruutmeetril laiuva Patarei kompleksiga seotud töödest.

"Vahepealsel ajal on meil põhirõhk läinud projekteerimise ettevalmistusteks - projekteerimismeeskonna komplekteerimine, uuringud ja ekspertiisid, muinsuskaitse eritingimuste koostamine jms.

Ajaloolise hoonestuse ja territooriumi arhitektuurikonkursi kuulutame välja suve lõpus ja uue hoone arhitektuurivõistluse 2021. aasta alguses. Ettevalmistused nendeks käivad ja projekteerimisega alustame kohe peale nende läbiviimist. Sihiks on lõpetada projekteerimine, taotleda ehitusload ja viia läbi ehitushanked 2022. aasta lõpuks, millele järgneb 2,5-3 aastat ehitusperiood," loetles Kolga.

"Täna on valmistame ette Patarei kindluse hoovi avamist linnarahvale, kus hakkavad toimuma kõiksugu üritused, etendused, kontserdid ja näitused. Plaanime hoovi avada juba juulis. Lisaks loome mitmeid vaba aja veetmise võimalusi mereäärsele alale."

Sõõrumaa ostis Patarei kinnistud Riigi Kinnisvaralt 4,6 miljoni euro eest. 40 000 ruutmeetril laiuvale endise Patarei vangla kompleksi alale on kavas rajada bürooruume ja hotell. Hoovipealne väliosa viiakse klaaskatuse alla, kuhu tuleb ühiskondlik ruum söögikohtade ja muuga. Ajaloolise hoone linnapoolsesse otsa tuleb kohustuslikus korras rajada ka kommunismikuritegude muuseum.