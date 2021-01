Sõõrumaa ootab uuelt valitsuselt tuge Patarei merekindluse laenule

Sõõrumaa laenutaotlus jäi esialgu rahuldamata, sest see ei kvalifitseerunud nõudele, et ehitus oli mullu 12. märtsiks ehk eriolukorra välja kuulutamise päevaks ehitusregistris märgitud pooleliolevana. Samas andsid ametist lahkuva valitsuse rahandusminister Martin Helme ja majandusminister Taavi Aas lootust, et Kredex võiks muuta laenutingimusi ja nii Patarei laenule kvalifitseeruda. Aga seda pole siiani juhtunud.

"Eks neid kohti, mille tõttu otsustamised venisid, oli mitmeid. Kui Porto Francole laen anti, siis rahvakeeles väljendudes läks kohe lahti otsustajate näopeks. Selle järel tõmbusid kõik kaevikutesse ja hakkasid asju üle vaatama. Vahepeal vahetus ka Kredexi juhatus ning eks ka valitsejatel oli oma muid tegemisi," selgitas Sõõrumaa ERR-ile antud usutluses.

Ta kinnitas, et mitte keegi pole mitte kunagi öelnud, et pole tahtmist laenu Patarei merekindluse jaoks anda.

"Need paljuräägitud tingimused - mina ei saa aru, mis neil tingimustel viga oli. See on ju puhtalt tõlgendamise küsimus, milline objekt on pooleliolev ja milline mitte. Ja sõna "pooleliolev" ehitusregistris ei sisaldu ehk sellele viitamine on täiesti eksitav," sõnas ettevõtja.

