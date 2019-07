Sõõrumaa ostab lõpuks Signaali, mida meedias juba ammu tema omaks väideti

“Signaal TM meeskonnal on muljetavaldav insenertehniline võimekus ja kompetents ning seetõttu on ettevõtte ostmine loogiline samm meie grupi teenusteportfelli laiendamisel. Turva- ja haldusteenuste valdkonnas investeerime aktiivselt automatiseerimisse ja uudsete IT lahenduste väljatöötamisse, samuti on meie grupis Eesti ilmselt suurim nutikodu lahenduste pakkuja Techno Life OÜ. Usun, et avalikus ruumis turvalise liikumise korralduse lahendusi pakkuva Signaal TM ost avab meile huvitavaid uusi võimalusi,” kommenteeris USS Grupi juht Raul Parusk ostutehingut.

Kovanen Holding OÜ omaniku, Europark Estonia OÜ tegevjuhi Karol Kovaneni sõnul on Signaal TM väga suure tulevikupotentsiaaliga ettevõte.

„Esmapilgul on tegu tugeva vanakooli ettevõttega, mis toodab liiklusmärke ja haldab valgusfoore. Samas nende tegevusvaldkond laiemalt on inimeste liikumise juhtimine ja siin on küllaga avastamata maad. Märgid, jooned ja foorid jäävad, aga juurde tuleb reaalaja andmetega arvestav terviklik liikumise juhtimine, erinevad targa linna lahendused. Usun, et 14 aastat edukat parkimise korraldamist Eesti suuremates linnades ja ka välisturgudel on andnud mulle piisavalt hea tunnetuse nii liiklejate kui ka avaliku- ja erasektori tellijate vajadustest, et olla abiks Signaal TMi kasvustrateegia teostamisel,” lisas Karol Kovanen.

Aastal 1973 asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid. Ettevõtte tegevusvaldkonnad alates ajutisest liikluskorraldusest kuni keerukate fooriristmike ehituseni katavad ka nõudlikumate tee-ehitusprojektide vajadused. Ettevõte annab tööd 73-le inimesele. Viimasel viiel aastal on ettevõtte müügitulu kasvanud 2,4 korda, ulatudes 2018. aastal 6,6 miljoni euroni.

Ehitus- ja teenindustegevus on laienenud Tallinnast väljapoole ning ettevõtte klientide struktuur on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Kui 2012. aastal oli Tallinna Transpordiameti tellimuste osakaal ettevõtte müügitulust 57%, siis 2018. aastal oli see langenud 25-le protsendile ning prognooside kohaselt langeb see osakaal tänavu veelgi.