Sõõrumaa ostab uue ettevõtte

Ettevõtte senised omanikud Capital Mill OÜ, Certus Invest OÜ, Tandra OÜ, Gamma Investeeringud OÜ ja Tehnohaldus OÜ otsustasid müüa DT Grupp OÜ kogu osaluse ning keskenduda oma teistele projektidele.

DT Grupp OÜ on valdusettevõte, mille koosseisu kuuluvad Ermeesia OÜ, Done Haldus OÜ ja Done Cleaning OÜ. Grupil on kogenud meeskond kinnisvara tehnosüsteemide haldamises ja korrashoius, samuti energiamajandusega seotud lahenduste pakkumisel.

Ettevõtte senise suuromaniku Capital Mill OÜ juhi Igor Mölderi sõnul otsustasid nad oma osaluse DT Grupis müüa, kuna soovivad keskenduda oma põhitegevusele. "Sõlmitud müügitehing annab meile võimaluse keskenduda oma teistele projektidele Balti riikides. DT Grupp on täna majanduslikult heas seisus tugev ettevõte. Usun, et ta suudab USS Grupile pakkuda omajagu sünergiat erinevate haldusteenuste efektiivsemal pakkumisel," ütles Igor Mölder.

USS Haldus kuulub Eesti juhtivasse erinevaid teenusvaldkonna ettevõtteid ühendava USS Grupp OÜ koosseisu. USS Haldus tegeleb ärikinnisvara ja elamute haldamisega, kinnisvara korrashoiuteenuste, sh puhastus-, tehnohooldus- ja haldusteenuste osutamisega.

USS Grupi juhatuse esimehe Raul Paruski sõnul soovib USS Grupp omandatava ettevõtte kaudu eelkõige laiendada oma klientidele pakutavate teenuste valikut kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete hooldamisel ja elektritööde teostamisel ning energiasäästu lahenduste pakkumisel.

DT Grupp OÜ käive oli 2018. aastal 7,3 miljonit eurot ja grupp annab tööd ligi 120 inimesele. Ostu-müügitehingu hinda poolte kokkuleppel ei avalikustata. Tehingule peab oma heakskiidu andma ka Konkurentsiamet.