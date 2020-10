Sõõrumaa Patarei jaoks Kredexist raha ei saanud

Sõõrumaa esitas enda sõnul taotluse juba tükk aega tagasi ja on praeguseks saanud sellele negatiivse vastuse, sest Kredexi hinnangul ei olnud Patarei puhul tegemist poolelioleva ehitusega, kirjutab ERR.

Sõõrumaa rääkis ERR-ile, et talle öeldi Kredexist, et palju tõenäolisemalt saaks ta Ahtri 3 arendusele rahastust.

"Ahtri 3 on Euroopa Hotelli otsas tühi plats, kus parkla on. Kuna seal on kehtiv ehitusluba olemas, seal on mingite vaiatöödega alustatud, et sinna on mul mõistlikum raha küsida. Aga sinna jälle mu käsi ei tõuse küsima," ütles Sõõrumaa.

"Minu sisemine hingeelu lubab küsida heal juhul nendele objektidele, mis tõesti riigis on erilised. Tugevalt muinsuskaitselised ja nii edasi. Mille korrastamine ei tee mitte ainult mulle võimalikku kasu, vaid on ka turismile ja ka linnapildile kasulikud," lisas Sõõrumaa.