Sõõrumaa tahab pärast Signaali veel midagi osta

"Soovisin ISSi ära osta, aga õnneks tegi keegi suurema pakkumise ja sai endale,“ naljatles Sõõrumaa, kes aga tunnistas, et pole sarnaseid ostuplaane maha matnud.

„Olen vaatamas siin veel ettevõtteid, mida iseloomustab turvalisuse tagamine ja kinnisvara tark haldamine,“ ütles Sõõrumaa, märkides, et peab targa halduse all silmas, teenuseid, kus on kliendile 24/7 tagatud dispetšerteenus ja kiire reageerimine.

Sõõrumaale kuuluv U. S. Invest ja Europargi omanikule Karol Kovanenile kuuluv Kovanen Holding andsid eile teada, et on otsustanud osta ära AS Signaal TM selle praeguse omanikfirma Oppius OÜ käest. Ettevõttest 70% hakkaks kuuluma Sõõrumaale, 30% Kovanenile. Tehingule peab heakskiidu andma ka konkurentsiamet.

Samas on ajakirjanduses juba viimased kümme aastat spekuleeritud selle üle, et Tallinna linnalt hulga magusaid lepinguid saanud Signaali varjatud omanik on Urmas Sõõrumaa. Ärimees ise on seda kategooriliselt eitanud.

1973, aastak asutatud liikluskorraldusettevõte AS Signaal TM on Eesti üks suurimaid liikluskorraldusteenuseid pakkuvaid äriühinguid. Ettevõtte ehitus- ja teenindustegevus on laienenud Tallinnast väljapoole ning ettevõtte klientide struktuur on viimastel aastatel oluliselt muutunud.

Viimasel viiel aastal on Signaali müügitulu kasvanud 2,4 korda, ulatudes 2018. aastal 6,6 miljoni euroni. Ettevõte annab tööd 73 inimesele.