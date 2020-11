Sõõrumaa turvafirma ostab konkurendi äritegevuse Eestis ja Lätis

Esmaspäeval, 16. novembril allkirjastasid USS Grupp OÜ ja Securitas AB lepingu, millega USS Grupp saab 100% ulatuses Securitas Eesti ja Securitas Läti turvaettevõtete omanikuks. Tehingu hind on poolte kokkuleppel konfidentsiaalne ja enne selle lõplikku jõustumist peab Eestis tehingule heakskiidu andma konkurentsiamet.

Urmas Sõõrumaale kuuluva USS Grupi tegevjuht Raul Parusk lausus, et Securitase Eesti ja Läti turvaäri ostmine kasvatab USS Grupi turvateenuste portfelli umbes kolmandiku võrra, annab hoogu Baltimaade turvaturu arengule ja toob turvaärisse konkurentsi juurde.

„Meie gruppi kuuluv USS Security on olnud viimastel aastatel kõige kiiremini kasvav turvaettevõte Eestis. 1993. aastal tegevust alustanud Securitas Eesti on aga siinse turvaturu üks kogenenumaid ja pikema ajalooga firmasid. Pärast koondumisloa saamist on kavas Eestis USSi ja Securitase turvateenuste äri liita. Ühendatud turvaettevõttel hakkab olema Eesti turvateenuste turust üle 20% suurune turuosa.

Tehinguga siseneb USS esmakordselt oma turvaäriga Läti turule, mis pakub kogu teenustegrupile uusi rahvusvahelisi arenguvõimalusi. Pärast Eesti Konkurentsiametilt koondumisloa saamist võetakse ühise potentsiaali paremaks ärakasutamiseks kasutusele ka uus ja ühine kaubamärk," selgitas Parusk.

Tehing ei too kaasa muudatusi Securitase kliendisuhetes: kõik senised turvateenuste lepingud jäävad samal kujul kehtima. Samuti ei ole USS Grupil plaanis teha lähiajal suuremaid muudatusi Securitase struktuuris või töötajaskonnas.

Securitas Eesti AS tegevjuht Raimo Heinam märkis, et seoses maailmas toimunud majanduslangusega ning COVID-19 levikuga on paljud rahvusvahelised ettevõtted muutnud oma tegevusstrateegiat ning koondanud peamise tähelepanu globaalsetele suurtele turgudele.

„Securitas Eesti ja Läti äride müük USS Grupile on tänaseid ülemaailmseid arenguid arvestades loogiline samm. USS on Eestis kiiresti kasvav ja klientide poolt usaldatud turvaettevõte. Ühiselt edasi minnes saame pakkuda oma klientidele veelgi kvaliteetsemaid teenuseid ja uudseid ning innovaatilisi lahendusi," sõnas Heinam.