Soovitus: ministrite vahetusest ei piisa, majanduse turgutamiseks peab Putin riigifirmade juhte raputama

Ja nende firmade juhtkonnad on vaieldamatult olulisemad kui küsimus, kes ministrite koridorides jalutavad. Ja need mehed on olnud ametis juba pikalt.

Näiteks Venemaa suurima käibega ettevõtte Gazpromi juht Aleksei Miller on olnud ametis 19 aastat. Tema väljavahetamisest on sosistatud aastaid, kuid seda pole juhtunud.

Venemaa suurima naftafirma Rosneft juht Igor Setšin on seda tööd teinud aastast 2012. Aeroflotti on Vitali Saveljev tüürinud 2009. aastast.

Venemaa kahe suurema panga: Sberbank ning VTB juhid on kokku ametis olnud 31 aastat: Sberbanki juht Herman Gref on ametis 13. aastat ning VTB juht Andrei Kostin aastast 2020.

Nagu märgib majandusleht on neil üks ühine omadus: Kremli usaldus ja toetus. See tähendab, et nende asendamine tähendaks, et nad mitte ei ole kaotanud usalduse, vaid Putin peab olema suuteline leidma neile sama usaldusväärse asenduse.

Lisaks esindavad need ettevõtted väga võimsat majandusjõudu. Nii on Sberbankil ning VTB-l kapitaiturul oluline roll ning Rosnefti ning Gazpromi kapitalikulutused olid eelmisel aastal 37 miljardit dollarit ehk samaväärne enam kui seitsmendikuga kogu riigi eelarvekulutustest.

Majandusleht märgib, et personalimuudatusi, eriti firmade tippjuhtkonnas, ei ole mõtet teha ainult muutmise eesmärgil ning uus veri ei pruugi alati tähendada uut strateegiat, eelkõige paremat strateegiat. Kuid pikka aega juhi kohal olijatel on oht langeda konservatiivsusesse, letargiasse ning rutiini ja ümbritseda end imetlevate ning lojaalsete, kuid samas täiesti kasutute nõunikega. Nii märgib majandusleht, et Putin ei peaks piirduma ministrite vahetamisega ning tegeliku majandusliku muutuse tagamiseks tuleks vahetada riigifirmade juhte.