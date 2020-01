SOOVITUSED | Mida teha, kui töö kahjustab tervist?

Kui aga töötajaga juhtub tööõnnetus, siis on oluline, et ta teavitaks sellest koheselt oma tööandjat. Samuti tuleb meeles pidada, et ka arstile tuleb öelda, et õnnetus juhtus töö käigus. Nii saab arst fikseerida juhtumi tööõnnetusena ja teavitada sellest tööinspektsiooni, kes omakorda edastab info tööandjale. Õnnetuse fikseerimine tööõnnetusena on oluline ka seetõttu, et sellest sõltub, milliseid hüvitisi on töötajal hiljem õigus saada, kui selleks peaks vajadus tekkima.

Riigi makstavad hüvitised

Tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral on töötajal õigus saada riigilt erinevaid hüvitisi ja teenuseid. Sama moodi nagu lihtsalt haigestumise või vigastuse korral saab töötaja tööõnnetuse ja kutsehaiguse korral vajalikke raviteenuseid, näiteks pere- ja eriarstiabi või haiglaravi. Ajutise töövõimetuse korral maksab haigekassa töötajale haigushüvitist alates haigestumise teisest päevast 100% hüvitise määrast. Kusjuures tuleb tähele panna, et haigushüvitist makstakse töötajale soodsamatel tingimustel võrreldes tavahaigestumise või vigastuse juhtumitega, kus haigushüvitist saab inimene alates haigestumise neljandast päevast hüvitise määraga 70%.

Kui tööga seotud tervisekahjustuse tõttu on vähenenud inimese töövõime, tuleks pöörduda töötukassa poole, kes esmalt hindab inimese töövõimet ja seejärel maksab osalise ja puuduva töövõime korral töövõimetoetust. Samuti pakub töötukassa erinevaid tööturuteenuseid ja tööalase rehabilitatsiooniteenuseid, et toetada inimeste töötamise jätkamisest või tööle asumisest.

Kahjuhüvitis tööandjalt

Olukorras, kus tööga seotud tervisekahjustuse tõttu on inimese töövõime vähenenud, tema sissetulek on langenud, kuna ta ei saa enam töötamist samal töökohal jätkata või tal on tekkinud täiendavaid kulusid näiteks ravimitele või abivahenditele, on tal õigus lisaks riigilt saadavatele hüvitistele ja teenusele nõuda ka tööandjalt kahjuhüvitist. Kahjuhüvitise maksmises peavad aga tööandja ja töötaja jõudma kokkuleppele.

Selge nõue!