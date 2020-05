Soovitused veebipoe avamiseks: kauba tagastamisõiguse ja garantii lubamisel tuleb olla tähelepanelik

Sõltumata sellest, kas ettevõtja veebileht on mõeldud toimima veebipoena või mitte, tuleb sellel avaldada teatu infot ettevõtja kohta. Ettevõtja ärilistel dokumentidel ning tema kodulehel peavad olema ettevõtja ärinimi, asukoht ja äriregistri kood.

Kui osaühingu või aktsiaseltsi ärilistel dokumentidel ning kodulehel viidatakse ettevõtja kapitalile, tuleb märkida ka osa- või aktsiakapitali suurus. Juhul kui osade eest ei ole sissemakse täielikult tasutud, siis tuleb ära märkida ka tasumata sissemaksete summa.

Kui ettevõtja tegutseb välismaa äriühingu filiaalina, siis selle ärilistel dokumentidel ning kodulehel peavad olema eelnimetatud andmed nii välismaa äriühingu kui ka filiaali kohta, kui see on asjakohane. Lisaks tuleb filiaali ärilistel dokumentidel ning kodulehel märkida välismaa äriühingu õiguslik vorm ja register, kus äriühing on registreeritud. Täiendavalt, kui välismaa äriühing on likvideerimisel, tuleb sellele asjaolule viidata.

Kaupleja teeb tarbijale asjakohasel viisil kättesaadavaks kontaktandmed, mille kaudu tarbija saab kauplejaga ühendust võtta ja temaga kaebuse lahendamise eesmärgil suhelda. Sellised andmed peavad tarbijale olema ilma suuremate pingutusteta kättesaadavad.

5. Kas pakud oma toodetele garantiid?

Nii mõnigi veebipood on kirjutanud oma toote juurde „tootel on garantii vastavalt seadusele" või „tarbijal on garantiikorras õigus nõuda tarnel vigastatud kauba ümbervahetamist". Siinkohal tuleb meeles pidada, et garantii on oma olemuselt müüja poolt antav lubadus tarbijale, mis ulatub kaugemale seaduses sätestatust ja paigutab tarbija soodsamasse olukorda võrreldes seadusega. Seega ei saa garantii juba põhimõtteliselt olla „vastavalt seadusele" (sealhulga nagu näiteks ka ehitusgarantii, mida ehitusseadus enam ette ei näe ning mis on nii mõnelegi korteriostjale üllatusena tulnud).