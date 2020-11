Sõprade heitlus. Avandi ja Sepp. Kumb ostis oma ettevõttele kinnisvara?

Tanel Saarmann reporter RUS

Ott Sepp ja Märt Avandi stand-up komöödia 'Suur rõõm väikestest asjadest' Foto: Madis Veltman

Näitlejatest sõbrad Märt Avandi ja Ott Sepp on ka ettevõtjad. Selles valdkonnas on tavaline, et sul on juriidiline keha, mille kaudu saad näiteks teha esinemisi väljaspool põhitööd. Avandi ja Sepa firmade 2019. aasta oli igati pilvitu. Avandi ettevõte soetas aruandeaastal kinnisvara.