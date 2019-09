Šoti ettevõtja hakkas meeleheitest Eesti e-residendiks

Šotlannast iduettevõtja Vicky Brock ei hoia emotsioone tagasi, kui räägib Brexitist – kuid just selle „hulluse” tõttu on ta nüüd e-resident ja ettevõtegi on Eestisse registreerimisel.Kuigi brittide teadlikkus e-residentsusest on Brocki sõnul võrdlemisi väike, teab ta nii tavainimesi kui ka Londonis tegutsevaid fintech-ettevõtete asutajaid, kes on hiljuti selle kasuks otsustanud. „Ilmselt nad on aru saanud, et neil on seda vaja selleks, et nad saaksid oma tegevusega jätkata,” ütleb iduettevõtja. Tema sõnutsi on iseäranis suur toetus e-residentsusele just Šotimaal, kust temagi on pärit.