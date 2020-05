Sotsiaaldemokraatide poliitiline avaldus: töötajad vajavad tõhusamat kaitset

Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset. See on sinu raha! Nii peavadki sotsiaaldemokraadid hädavajalikuks töötuskindlustushüvitise saajate ringi laiendamist nendetöötajate ja teenistujatega, kes lahkuvad töölt omal algatusel või poolte kokkuleppel. Nüüd ja kohe tuleb reformida töötukassa hüvitiste ja toetuse süsteemi - sealhulgas lubada tööampsud, tõsta hüvitise ja toetuste määrasid ning pikendada nende väljamaksete aega.





3. Ettevõtete ellujäämisesse on riik suutnud laenugarantiide ja

toetusmeetmetega paigutada ligi 2 miljardit, sama on vaja ka töötajate puhul teha. Nii töötajat kui tööandjat tuleb väärtustada ühtmoodi. Ajakriitilise tähtsusega on seega palgatoetuse maksmise pikendamine, mis peaks toimuma riigieelarve tulude või laenude abil.



4. Sügavaks probleemiks on hüvitist mittesaavate töötute ebapiisav

sotsiaalne kaitse. Neile makstav 189 euro suurune toetus kuus on allpool absoluutse vaesuse piiri, mis ei taga inimestele majanduslikku toimetulekut. Sotsiaaldemokraadid teevad ettepaneku viia nii töötutoetuse kui ka töötuskindlustushüvitise alammäär 60 protsendini alampalgast ehk 350 euroni kuus. Lisaks tuleb laiendada nende inimeste ringi, kellele töötutoetust makstakse. See eeldab varasema töötamise nõude vähendamist

poole võrra.



Sotsiaaldemokraadid leiavad, et olukorras, kus Eesti tööturg on

dramaatiliste muudatuste lävel, peab riik tegema kõik mis võimalik nii selleks, et majandus taas käima lükata kui ka selleks, et Eesti

tööinimesed ja nende pered oleksid tagasilöökide eest kaitstud. Vaid nii saame terve, tugeva ja kokkuhoidvama ühiskonnana edasi minna!