Sotsiaalkomisjon ei pea kodanikupalka lähiajal võimalikuks

Kodanikupalka katsetati aastatel 2017-2018 Soomes, kus 2000 töötut said 560 eurot kuus. See põhisissetulek jäi püsima ka siis, kui osaleja sai mistahes tööd.

Sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder ütles, et Eesti jälgib kindlasti tähelepanelikult Soome eksperimendi tulemusi ja on valmis tulevikus selle teema üle debateerima. „Praegu aga ei tundu sellise süsteemi rakendamine Eestis mõistlik, kuna puudub rahaline analüüs ja veendumus, et praegust sotsiaalsüsteemi saaks mõne efektiivsemaga asendada," sõnas Mölder.

Komisjoni aseesimees Helmen Kütt märkis, et kodanikupalga võimaluste üle võib kahtlemata aru pidada, kui selle üheks eesmärgiks on pakkuda inimestele rohkem majanduslikku kindlustunnet. „Praegune sotsiaalsüsteem ei taga küll täielikku turvatunnet, kuid tänane arutelu kodanikupalga üle ei jätnud tunnet, et kodanikupalk seda teeks," lisas ta.

Riigikogule laekunud pöördumises tehti ettepanek uurida tingimusteta põhisissetuleku teostatavust ja mõju. Pöördumise autorite hinnangul võiks kodanikupalk olla inimestele majanduslik turvavõrk, mis aitaks kaotada vaesumishirmu, aga ka suurema osa sotsiaaltoetustest.