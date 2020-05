Sotsiaalminister tühistas ravimite väljakirjutamise ja müügi piirangud. Vaid ühele ravimilie jääb piirang kehtima

Ravimiretseptide, sh korduvretseptide väljakirjutamine ja ravimite väljastamine apteegist jätkub tavapäraselt, v.a paratsetamooli puhul, mida võib müüa ühele ostjale ühe ostuga kuni 30 tabletti.

„Ravimite varud nii hulgimüügis kui apteekides on paranenud. See annab kindlust, et ravimite väljakirjutamise ja väljastamise piirangute lõpetamisel on ka võimaliku hetkelise suurenenud tarbimise korral ravimid Eestis kohapeal olemas ja inimestele kättesaadavad,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Kindlasti jälgivad ravimiamet, müügiloa hoidjad ja hulgimüüjad olukorda ravimiturul ka edaspidi, et ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad.“

Ravimiamet on pandeemiaperioodil pidevalt jälginud ravimite kättesaadavust ja suhelnud nii Eesti ravimituru osapooltega kui Euroopa Liidu pädevate asutuste võrgustikuga, et hinnata piirangute vajadust.

„Tänase teadmise juures me ei näe kehtestatud piirangutel enam vajadust, ravimite kättesaadavuse nimel pingutatavad kõik turuosalised ja kuigi täielikult ei saa välistada üleeuroopaliste probleemide taastekkel ka Eestis kättesaadavuse probleemide süvenemist, ei ole siiski täiendavad piirangud praegu enam põhjendatud,“ ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. „Ehkki laovarude seis on hulgiladudes märgatavalt paranenud ei kiirustaks me veel paratsetamooli väljastamise piirangu leevendamisega, sest maailmas ei ole olukord stabiliseerunud ning ravimitootmiseks vajaliku toimeaine saamine ja tavapäraste tarnete tagamine on jätkuvalt ebakindel.“

Sotsiaalminister Tanel Kiige käskkirjaga vähendati 19. märtsil ravimite kättesaadavuse tagamiseks ajutiselt ravimite väljakirjutamise ja väljamüügi koguseid. Tervishoiutöötaja võis kirjutada krooniliste haiguste ravimeid välja kuni kaheks kuuks, korduvretsepti puhul võis apteek väljastada ravimit ainult ühe retsepti alusel ja kuni kaheks kuuks ning käsimüügiravimeid võis ühele ostjale väljastada kuni kaks pakendit ühe ravimi kohta. 9. aprillil täiendati käskkirja paratsetamooli sisaldavate ravimite väljastamise piiranguga, millega lubati apteegis väljastada ühele ostjale ühe ostuga kuni 30 tabletti.