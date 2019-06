Sotsid võtsid aprillis pangast priske laenu, käendajateks erakonna tipp-poliitikud

Näiteks on nii erakonna juhil Jevgeni Ossinovskil kui teistel juhatuse liikmetel Sven Mikseril ja Helmen Kütil deklaratsioonis välja toodud 5. aprillil sõlmitud laenuleping LHV pangaga 300 000 euro ulatuses ning selgitatud juurde, et tegemist on Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale antud laenu solidaarse käendusega.

Erakonna nimel kommenteeris laenu sotside peasekretär Kalvi Kõva, kelle sõnul oligi laen mõeldud valimiskampaaniaks ja et teistele erakondadele üldse konkurentsi pakkuda. "Selleks, et valimiskampaania mahtudes konkurentidele mitte mäekõrguselt alla jääda oli Sotsiaaldemokraatlik Erakond sunnitud laenu võtma. Paraku sõltub valimistel saadud häältesaak paljuski ka sellest, kui paks on ühe või teise erakonna rahakott. Nii ongi tegu LHV Pangalt saadud laenuga suuruses 300 000 eurot, mida käendasid Jevgeni Ossinovski, Kalvi Kõva, Indrek Saar, Marina Kaljurand, Ivari Padar, Helmen Kütt, Riina Sikkut, Katri Raik, Sven Mikser ja Lauri Läänemets. Käendajate vastutus jaguneb solidaarselt."

Ärileht kirjutas pärast kevadisi riigikogu valimisi avalikuks saanud erakondade andmete põhjal, et sotsid olid ühe suurima miinusega erakond, mis kulutas valimiskampaaniale 1,5 miljonit eurot. Viimase kolme kvartali (2018. aasta teine kvartal kuni 2019.aasta esimene kvartal) kulud küündisid sotsidel 1,8 miljoni euroni ning tulud vaid veidi üle 1,3 miljoni euro.