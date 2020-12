Spaa juht karmidest meetmetest: koolivaheaeg on tavaliselt spaade jaoks tiheda külastuse aeg

Viimsi Spa juht Hardi Kerde ütles valitsuse uusi piiranguid kommenteerides,et neil ei olnud aastavahetuseks või lähiajaks väga palju broneeringuid tehtud, täismaja kindlasti mitte.

„Praegu otsustavad inimesed samal hommikul, kas nad tulevad spaasse, mingeid pikaajalisi reserveeringuid ei tehta ning see trend järjest süvenes viimased ca kolm nädalat, kui tulid järjekordsed karmimad piirangud ettevõtetele," ütles ta Ärilehele.

17. jaanuarini piiramine on tema sõnul karm, sest on koolivaheaeg, mis on spaade jaoks tiheda külastuse aeg.

Kuna Viimsi Spas võiks valitsuse otsuse järgi hotell kui majutusasutus lahti jääda, siis nadveelotsustavadseda, kas jätta hotell lahti või sulgeda terve maja.

„Siiani on olnud Tallinna teiste hotellide puhul näha, et hotelli üksi lahtihoidmine ei ole väga tulutoov," nentis ta.

Laulasmaa uus operaator plaanib toetust küsida

Jaanuarist võtab Laulasmaa spaa opereerimise Hestia Grupilt üle kinnistu omanik, East Capitali tütarfirma Laulasmaa Invest. Selle juht Lauri Lillemaa sõnul püüavad nad organiseerida ikkagi asju selliselt, et tervet maja kinni ei panda. "Ma saan tänahommikuse info järgi aru, et majutuspool ja restorani take-away võib lahti olla. Eks me peame mõtlema, kuidas seda korraldada, aga meil on siiski ka palju töötajaid, ca 80 ringis, kelle eest hoolt kanda. Peame vaatama suuremat pilti."

Ka Lillemaa kinnitas, et inimesed teevad spaasse tuleku otsuseid vahetult ning pikki broneeringuid ei ole. Laulasmaa uut operaatorit tervitab niisiis aasta alguses tõenäoliselt suhteliselt tühi maja. Asja iroonia on selles, et hoone omanik võttis spaahotelli opereerimise üle just seetõttu, et äri läks niivõrd hästi. Lillemaa selle peale muigab. "Eks elu on selline. On tõusud ja langused, küll me sellest välja tuleme." Ta ütles, et kuigi veel hüvitiste kohta ja kuidas neid täpselt välja pakutakse infot pole, siis ta ei näe põhjust, miks mitte seda toetust küsida. "Oleme siiski otseselt piirangutest mõjutatud ettevõte."