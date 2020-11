Spaa juht: kohaliku turismisektori elushoidmiseks tuleb kasutusele võtta kõik päästmismeetmed

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse juhataja Anneli Lepa sõnul garanteerib märgis „Siin on turvaline" hotelli, spaa või restorani uksel, et vastavas asutuses on Terviseameti COVID-19 käitumisjuhised prioriteediks ning täidetakse igakülgselt ka valitsuse kehtestatud piiranguid.

Linnavalitsuse esindaja loodab, et antud märgis tekitab turvatunnet neis, kes koroonakriisi kiuste soovivad leida turvalisi võimalusi Eestis puhkuse veetmiseks.

„Vaid üheskoos saame hoida siinseid ettevõtteid elus ja tagada selle, et ka aastal 2021 on võimalik meile armsaks saanud spaad, hotelli või restorani külastada," lisas Lepp.

Estonia Spa Hotelsi juhataja Andrus Aljase sõnul on praegu kriitilise tähtsusega võtta kasutusele kõik päästmismeetmed, et hoida kohalik turismisektor elus.

„Kui suvel nägime lootuskiirt, siis praeguseks hetkeks on see taas kadunud ning olukord ei ole kiita. Turistide arv on piiride sulgemise tõttu kukkunud märkimisväärselt. Kui muidu moodustavad välisturistid Pärnu külastajatest kaks kolmandikku, siis praegu on külastajateks üksnes kohalikud. Me küll oleme ääretult rõõmsad, et kohalik rahvas meid nädalavahetustel külastab, kuid sellest kahjuks ellujäämiseks ei piisa. Kutsun kõiki oma ärajäänud rannapuhkuse asemel Pärnusse puhkust veetma. Nädala sees on linn tühi ning võimalik nautida pea täielikku privaatsust nii spaades, hotellides kui ka restoranides," kommenteeris Aljas.

Ta rõhutas, et turvalisuse tagamisel peavad ühiselt pingutama nii asutused kui ka külastajad. „Kui asutuses palutakse kanda maski, hoida distantsi, liikuda kahekaupa ja puhastada käsi, siis tuleb seda teha. Loodud märgis annab küll külastajatele selge sõnumi, et selles peatumiskohas nende tervisele ohtu ei ole, kuid sajaprotsendilise turvalisuse tagamiseks tuleb ka külastajatel panustada," lisas Aljas.

Märgise välja andmine põhineb vastastikusel usaldusel ning ettevõtete esindajad kontrollivad vastastikku ohutusreeglitest kinnipidamist.

„Ettevõtja kinnitab linnale, et on teinud kõik, mis tema võimuses kaitsmaks külalisi võimaliku nakkusohu eest ja et nende pool peatudes on tervis hoitud. Pärnu linn väljastab siis talle füüsilised ja virtuaalsed kleebised, mida saab kasutada asutuse ruumides, infomaterjalidel ja kodulehel. Linnapoolne soovitus ja ettevõtja kinnitus, et tegemist on tõepoolest turvalise kohaga, on külastajate jaoks oluline kriteerium," selgitab arenguteenistuse juhataja.