Spaade omanikud ootavad riigilt kiiremaid toetusmeetmeid ja selgemat plaani

Tallinnas Kalev SPA-s oli aastavahetuseks välja müüdud ligikaudu 45 protsenti tubadest, enamik külalisi oleks soovinud külastada ka spaad ja võtta osa õhtusöögist, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Kuna aga esmaspäevast kehtima hakkavate piirangute tõttu ei saa aastavahetusel lahti olla ei veekeskus ega restoran, tühistavad kliendid järjest oma broneeringuid.

"Nüüd ei anta meile võimalust enam midagi teenida. Ootame toetusmeetmeid ja sellisest olukorrast ettevõtted välja tulla ise kuidagi ei saa, see on kestnud nii kaua, et ettevõtetel ei ole enam rahalist reservi. Igal juhul me ootame kiiresti, see ei saa tulla kahe kuu pärast, kui ettevõtted on juba käpuli," rääkis Kalev SPA juhataja Piret Betlem.

Viimsi SPA täituvus oleks aastavahetusel olnud 60 ja 70 protsendi vahel. "Mõistan ka valitsust sellise otsuse puhul, ega midagi teha ei ole, ainult aastavahetuse peal me nüüd ka ei ela," nentis Spa Tours juhatuse liige Kalle Kuusik.

Küll aga nõustus Viimsi, Meresuu ja Grand Rose spaad haldava Spa Toursi juht sellega, et piirangud peaksid tulema käsikäes toetusmeetmetega.

Hotellide ja restoranide liidu juht Ain Käpp ütles, et paljud hotellid on piirangute tõttu siiski sunnitud ka uksi sulgema.

