Spaaliidu juht: me väga ootasime valitsuse otsust spaad juunist avada, kuid 50 inimese piirang on täiesti mõistetamatu

Aire Toffer tervitab eilset valitsuse otsust, kuna algselt pidid nii ujulad kui spaad olema viimaste hulgas, kes piirangutest pääsevad ja arvati lausa, et need kestavad suve lõpuni. „Nüüd on meil ometigi üks kuupäev, millest kinni pidada ja meil on mingigi lootusenoot, mida oma klientidele öelda. Selles osas me ootasime seda otsust väga, et hiljemalt 1. juunist saaks spaakeskused lahti teha,” põhjendas Eesti spaaliidu tegevjuht.

Eile valitsuse poolt paika pandud piirangute leevendamise kava järgi saavad spaakeskused end avada nüüd 1. juunist. Küll aga näevad piirangute leevendamistingimused ette, et nad täidaks nii broneeringusüsteemide ja teiste lahenduste kaudu inimeste hajutamise nõude. Ka on spaadele kehtestatud maksimaalselt 50% täituvuse nõue, samas aga ei tohi spaa külastajate arv ületada 50 inimese piiri. Sportimiseks võivad spaad oma ujulad ja spordiklubid avada juba 18. maist.

Kaubanduskeskused inimeste arvu piirangust vabad

Spaadele kehtestatud eritingimused võivad aga panna nii mõnegi suure spaakeskuse avamist edasi lükkama. „See 50 inimese piir on täiesti mõistetamatu nõue, kui kaubanduskeskused on avatud ja seal on ainult see 50% täituvuse piir, aga ei ole toodud maksimum inimeste arvu,” märkis Toffer. Tema sõnul on ka spaakeskused sarnaselt kauplustele väga erineva suurusega.

„Suure veekeskuse puhul – nagu Kalev Spa Hotell, Aura Keskus või Tervise Paradiis – kaovad need 50 inimest sinna riietusruumidesse ja veekeskusse ära niimoodi, et neid inimesi ei näe seal majas üldse,” tõi Eesti spaaliidu juht välja. Tofferi sõnul annab see arusaamatu konkurentsieelise väikestele spaahotellidele, mis suudavadki 50% täituvuse puhul 50 inimest mahutada.

„Praegu on tehtud väga hea otsus meie kasuks – me oleme seda väga oodanud –, aga see 50 inimese piir tekitab suurte spaade puhul täna arusaamatut segadust. Me suudame hoida pikivahet, me suudame täita muid nõudeid ja reegleid, aga kui veekeskuse mahutavus muidu on näiteks 500 või 700 inimest, siis see 50 inimese piir, mis on praegu pandud, on pigem kummastav,” rõhutas spaaliidu juht.