Spaaliidu juht: meil ei ole võimalik sellest kriisist ilma riigi abita välja tulla – üks rahvast täis päev nädalas ei ole kasumit toov äri

„Tegelikult on olukord lihtsalt masendav. Kõik argumendid on võetud selle ühe õnnetu koolivaheaja järgi, mis oli oktoobris, kui ei olnud võimalik kuskile reisida ja Eestis reisimine oli ainuke võimalus. Jaa, võib küll öelda, et meil läheb pisut paremini kui teistel majutusasutustel, aga arvestades kõiki neid tavahotellidest palju suuremaid energiakulusid ja tööjõukulusid, mida makstakse, ei ole see kasumit toov äri,” rääkis Eesti spaaliidu tegevjuht Aire Toffer.

Ta märkis, et koolivaheajad ja laupäevad on ainukesed ajad, kus spaad on tõesti rahvast täis, kuid nendel päevadel teenitav tulu ei tee tasa ülejäänud nädalapäevi, kus spaahotellides on vaid mõned üksikud külastajad. „See, mis toimub pühapäeva ja esmaspäeva õhtul ning spaade hinnatasemes, on tegelikult katastroof,” nentis Toffer.

Langetanud kolmandiku võrra hindasid

Kuigi võib tunduda, et spaades on majutuse hinnad koroonakriisile vaatamate kõrgeks jäänud, ei vasta ka see tõele. „Kui te võtate hinnad pühapäeva õhtul või esmaspäeva õhtul, siis see on madalhooaja kõige madalam hind,” sõnas spaaliidu juht. Keskmiselt on spaahotellid lasknud oma hindasid koroonakriisi mõjul 30% alla.

„Kui me räägime, kuidas ettevõtetel läheb, siis üks päev nädalas ei too leiba lauale ja ühe päeva pealt nädalas ei ole võimalik hoida alles töötajad ja ettevõtet majanduslikult sellisel tasemel, et ta tegutseks plussis,” märkis Toffer. Tema sõnul on spaahotellide täituvus vähemalt viiel päeval nädalas ääretult madal. „Kuu täituvused kokku on 20% peal,” märkis ta.

Ka rõhutas Toffer, et spaadel on kevadest peale, kui neil lubati taas uksed avada, olnud täiendav külastatavuse piirang peal. „Tegelikult on spaades täna 50% täituvuse nõue – meil ei tohi veekeskustes ja spaades olla rohkem kui 50% lubatud külastajatest. Kui me räägime, et meil on spaad rahvast täis, siis see tähendab, et nad on 50% ulatuses täidetud,” tõi spaaliidu juht välja.

Reaalsuses väljendub see selles, et osad spaahotellid on kas pooled kapid veekeskuses lukku pannud, loevad reaalselt inimesi, keda nad sinna sisse lasevad või ei lasegi teisi inimesi peale hotellikülastajate veekeskusesse. See põhjustab laupäevastel päevadel ka väga palju pahandust, kuna inimesed päevad järjekorras ootama. „Inimesed lähevad sellepärast ka ära,” tunnistas Toffer.