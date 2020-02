SPEKULATSIOON | Kas Linnamäe teenib Venemaal KFCs ostjate pealt?

Venemaa pank VTB ostis koos investorite grupiga sada protsenti International Restaurants Brands LLC-st, kes on Yum! Brands Russia & CIS suurim partner, kes arendab Venemaal KFC brändi, kirjutas Rambler.

Lisaks VTB-le kuuluvad konsortsiumisse Marathon Group, Abu Dhabi Al Nahdha Investment ja Küprosel registreeritud Lavenior Investments Limited. Tehing toimus 2018. aasta oktoobris. Selle käigus läksid 180 KFC söögikohta, mis varem kuulusid Yum! Brandsile, uue omaniku kätte.

Sellega omas konsortsium ligi veerandi kõigist Venemaal asuvatest 750 KFC söögikohtast, kirjutas Russian Business Today. Paljud söögikohtadest kuuluvad frantsiisipartneritele.

Vene pankadel on varemgi olnud KFC lembus. Nii ostis Sberbank Investments ligi kümme protsenti AJ Restaurants Russia LLCist. See kuulub Shokoladnitsa gruppi, kes on alates 2014. aastast üheks KFC ja Pizza Huti frantsiisipartneriks Venemaal. Ülejäänud 90,01 protsenti ettevõttest kuulub Küprose ettevõttele Lerondale Assets Limited, kuid läinud aasta veebruarist on aktsiaid panditud Sberbanki tütarfirmale. Lerondale Assets Limitedi tegelik kasusaaja on läbi Shoko Holding Limitedi ärimees Siman Povarenkin. 1969. aastal Omskis sündimud Vene ärimehel on laiaulatuslik ärihaare. Tal on investeeringud kaevandustes ja meditsiinitehnoloogiaettevõtetes Aasias, Euroopas ja Ladina Ameerikas.

Siman Povarenkin tunneb huvi Euroopa ja Vene kunsti vastu. Sestap ostis ta kunagi Yves Saint Laurentile kuulunud Prantsusmaal Normandias asuva 19. sajandi lossi. Mees tunneb ka suurt huvi maailma toitude vastu, olles uurinud hõrgutisi Ladina-Ameerikast Kagu-Aasiani.