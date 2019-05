Spetsialistidele ja roolikeerajatele terendavad parimad väljavaated palgatõusuks

Mitmes ametirühmas on palgatõusu plaan ka jahenenud – näiteks kui möödunud aasta kevadel kavatses enam kui iga kümnes (15 protsenti) tööandja tõsta klienditeenindajate palku, siis tänavu kevadel kõigest 4 protsenti. Lisaks ei ole palgatõusu oodata ka paljudel kontoriametnikel.

„Nimelt on Eestis valdkondi, kus vaatamata tööjõupuudusele on endiselt töö saamisel väga tihe konkurents. Näiteks assisteerimisvaldkonnas kandideeris keskmiselt ühele ametikohale 2019. aasta esimeses kvartalis pea 40 töötajat. See on koguni 4 korda tugevam konkurents kui Riigikokku kandideerimisel, kus ühele ametikohale pretendeeris 11 kandidaati,“ lisas Auväärt.