Sportlandi järel KFCi juhiks siirdunud Gerd Kiili jõudis ametis olla vaid nädala

„Gerd Kiili lahkus KFC Baltikumi tegevjuhi ametikohalt ootamatute isiklike põhjuste tõttu, mis ei võimaldanud tal kahjuks jätkata KFC tegevjuhina,” kinnitas Kiili ametist lahkumist Apollo Groupi juhatuse esimees Mauri Dorbek. Tema sõnul on uue juhi otsingud juba alanud ja ettevõte loodab leida KFC-le parima juhi.

Kiili ise oma lahkumise tagamaid lähemalt avada ei soovinud. „Mul ei olegi siin midagi kommenteerida, puhtalt minu tervislikel põhjustel,” lausus ta. Apollo Groupile ja KFC-le soovib ta vaid edu. „Minu meelest on seal kõik jube kihvtid inimesed, kes teevad suuri asju,” märkis Kiili. Mida ta edasi plaanib teha, tippjuht öelda ei osanud. „Eks see ole näha, hetkel elan hetkes,” lisas ta.

Gerd Kiili asus Apollo Groupi kuuluva KFC Baltikumi tegevjuhi kohale pärast jaanipäeva. Vahetult enne seda, selle aasta juuni alguses oli ta lahkunud Sportlandi juhi kohalt, kus oli ametis olnud kümme aastat. Sportlandist lahkus Kiili poolte kokkuleppel. Ise ta põhjendas sammu sellega, et igal asjal on oma algus ja lõpp.

Sportlandist lahkudes rääkis Kiili, et plaanib aja maha võtta. Samas tunnistas ta juba siis, et pole suur aja maha võtja, kuna käed kogu aeg sügelevad. „Mis mu peas vasardab, on roheline mõtlemine – ringmajandus ja kogu see maailm –, seal on igas sektoris palju teha,” rääkis Kiili kuu aega tagasi.

KFC juhina jõudis Kiili anda ka intervjuu Eesti Päevalehele. Seal rääkis ta sellest, kuidas koroonaviirusest põhjustatud kriis võimaldab väärtusi ja hoiakuid ümber hinnata.

"Ma tahaks uskuda ja loota, et see ei tulegi nagu kriis-kriis, pigem selline restart mõtteviisile, mingil määral ka majandusele, kindlasti väärtustele. Suures pildis ei mõelnud enam keegi enne kriisi, kust kohast raha tuleb. See lihtsalt tuli ja oli käes. Jättes kõrvale kaotatud elud ja kogu kurva poole, siis minu arust oli see ennekõike väärtuste ja hoiakute restart, mida oli meie ühiskonnas tegelikult väga vaja. Igal asjal on ju selgelt põhjus, nii ka majanduses," põhjendas Kiili.