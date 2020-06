Sportlandi pikaaegne juht lahkus ametist

Kiili sõnul läksid teed lahku sõbralikult, kuid täpsemaid põhjuseid ei soovinud ta kommenteerida.

„Igal asjal on algus ja lõpp," sõnas ta ja lisas, et lahkub suure kogemustepagasiga. „Sportland on väga eriline firma ja näen seda ainult võitjana."

Kiili usub, et Sportland elab koroonaviiruse tekitatud majanduskriisi üle.

Ta avaldas lootust, et praegune majanduskriis saab olema kergem kui 2008. aasta oma. „Ma arvan liberaalina, et see on majanduslikus kontekstis kergem kui eelmine kriis. Nüüd tuleks kiiresti taastada positiivne mõtlemine. Ainult see viib edasi. Siis tuleb kogu majandus ka kaasa. Selles olen veendunud," selgitas Kiili.

Tulevikuplaanidest rääkides ütles ta: „Tahaks võtta aja maha, aga pole suur aja maha võtja. Kogu aeg käed sügelevad. Aga mis mu peas vasardab on roheline mõtlemine, ringmajandus ja kogu see maailm. Seal on igas sektoris palju teha. Mul on kolm väikest last ja soovin neile jätta parema keskkonna, kui see, kus me täna elame. Et neil ikka oleks võimalus tunda pakast ja nautida suve pikemalt kui kolm päeva."

2000. aastal asutatud Sportlandis töötas märtsi lõpu seisuga 376 inimest.

Märtsis sai poekett negatiivse tähelepanu osaliseks kui korraldas sooduskampaania eriolukorra ajal, mis tõi kauplustesse palju inimesi. Sellele reageeris isegi sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond), kes nimetas Sportlandi käitumist vastutustundetuks.