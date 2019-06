Spotify ostis Eesti ettevõtte messinäidised

„Stockholmi mööblimessil tulid mitu uudistajat Silen Space’i, avasid arvutid ja hakkasid midagi mõõtma, tegid mõned telefonikõned ja lahkusid,” meenutab müügijuht Sparry Kivilo tehingule eelnenud hetki.

Silen Space’i all peab Kivilo silmas Eestis valmivaid mobiilseid akustilisi kabiine, mis jõudsalt maailma vallutavad. „Järgmisel päeval tuli sama seltskond tagasi ja teatas, et ostab kõik messinäidised. Tehti eelkokkulepe rohkemate Space’ide tellimiseks. Siis selgus ka, kellega tegu. Tuli välja, et Spotify on meid ära testinud. Saime neilt ka tagasisidet, et helipidavuses on meie toode parim,” on mees silmanähtavalt rahul toote üle, millega katsetamist alustati üle kümne aasta tagasi. Võib öelda, et tootes on ühendatud klientide vajadused ja soovid ning meie teadmised ja kogemused. Lahendus on võlunud ka teisi suuri tegijaid, nagu Bolt, Procter & Gamble, LEGO, Cisco jt, nende kõrval ka EAS, mitmed riigiettevõtted ja ministeeriumid.

Silen Space Foto: Kaido Haagen, Silen

Ainulaadsed mitmes mõttes

Sileni kõne- ja koosolekukabiinide suurim erinevus võrreldes teiste sarnaste toodetega on helikindluse kõrval moodulipõhine ülesehitus ja võimalus ratastel konstrukstsiooni ruumis lihtsalt liigutada. Vajadusel saab mooduleid lisades ruumi suuremaks kasvatada ja tänu konstruktsiooni all olevatele ratastele mooduli sobivasse kohta lükata. Uuenduslikkus väljendub ka toote nutilahendustes ja äpis, millega on võimalik juba enne ostu proovida, kuidas kabiin kliendi interjööri sobitub. Pluss on kindlasti ka see, et tegu on ühekordse investeeringuga – kui ettevõte juhtub kolima, saab ta oma Silen Space’i uude kohta kaasa võtta.

„Enamikul ettevõtetel jäävad pärast uude kohta kolimist vaheseinad ja sisseehitatud koosolekuruumid vanale pinnale. Enam mitte! Sest Sileni kõige väiksema mooduli demonteerimine võtab tunni, suuremaga läheb kaks. Uues kohas pole vaja teha muud, kui panna kõik uuesti kokku ja lükata pistik seina, et toimiks ventilatsioon ja kabiinis oleks tagatud tööks vajalik elektriühendus.” Sparry Kivilo sõnul süttib kabiini sisenedes valgus ja käivitub ventilatsioon, mis jääb mõõdetud ajaks tööle ka ruumist lahkudes, et uue siseneja töökeskkond oleks sama värske kui eelmisel.

Maailmas jalg maas

Hetkel on Silen Space’i näidistega varustatud edasimüüjate müügisalongid Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Taanis, Suurbritannias, Dubais, Kanadas, Austraalias ja Ameerika Ühendriikides. Ettevõte osaleb ka USA suurimal büroomööblimessil NeoCon 10.–12. juunil 2019 Chicagos.