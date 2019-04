Sri Lanka rünnakutes hukkusid Taani rikkaima mehe neljast lapsest kolm

"Kahjuks peame antud infot kinnitama," märkis Bestselleri pressiesindaja Jesper Stubkier e-kirjas tervele reale välisväljaannetele. Taani miljardäri ja Suurbritannia ühe suurima maa-omaniku perekond oli Sri Lankal lihavõttepühasid tähistamas. "Palume austada perekonna privaatsust, mistõttu rohkem kommentaare me sel teemal ei jaga," lausus Bestselleri pressiesindaja.

Daily Mail kirjutab, et just mõned päevad enne lihavõtterünnakute toimumist Sri Lankal jagas üks Polvseni lastest, Alma pilti oma kolmest õest-vennast, Astridist, Agnesest ja Alfredist basseini äärel istumas.



46-aastane Anders Polvsen on abielus Anne Storm Pederseniga. Nad kohtusid pärast seda, kui naine asus Bestselleris tööle müügi alal. Bloombergi andmetel on Polvsen Taani rikkaim mees, saades selleks 28-aastasena, kui ta isa jättis 1975. aastal asutatud Bestselleri rõivaketi pärast surma pojale. Selle tuntumad brändid on Vero Moda, Only, Selected, Jack & Jones ja Pieces.

Berlingske kirjutab, et Forbes hindab Polvseni vara väärtust 50 miljardile Taani kroonile ehk 6,7 miljardile eurole. Sellega asetub ta maailma rikkaimate inimeste edetabelis 252. kohale. Lisaks Bestselleri grupile on tema jõukuse allikaks enamusosalused ka sellistes ettevõtetes nagu Asos ja Zalando. Ka on ta viimastel aastate ostnud Šotimaal ohtralt maad kokku.