Stabiilne tugev tuul paisutas Enefit Greeni elektritootmist

Toodetud tuuleelektrist üle poole ehk 49 gigavatt-tundi elektrit tootsid ettevõtte Eesti tuulikud ning 45 gigavatt-tundi tuli Leedu tuuleparkidest. Võrreldes aastatagusega tegid toodangunumbrites suure hüppe just Leedu tuulikud, mille elektritoodang oli pea kolmandiku võrra suurem.

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on toodangumahu kasvu taga novembrikuu suurepärased tuuleolud, sest puhus keskmisest tugevam ja stabiilsem tuul. „Nii november kui detsember on tavapäraseltki tuulised kuud. Sel aastal on tuul aga eeldatust veel tugevamini puhunud, mille üle saame vaid rõõmustada. Lisaks töötame järjepidevalt oma tootmisüksuste töökindluse nimel. Tänu sellele on juba praegu Enefit Greeni tuuleparkide töökindlus kõrge, mis lubab headest tuuleoludest maksimumi võtta,“ kommenteeris Kärmas.

Parkide tööd on juba soosinud ka detsembri tuuleolud. Ainuüksi käesoleva kuu esimese nädalaga on Enefit Greeni tuulepargid tootnud üle 38 gigavatt-tunni elektrit, mis moodustab 40 protsenti novembrikuu kogutoodangust.

Kokku kujunes Enefit Greeni novembrikuu elektri kogutoodanguks 109 gigavatt-tundi, milles sisalduvad ka Iru, Paide, Valka ja Broceni elektrijaamade, Keila-Joa hüdroelektrijaama, Ruhnu taastuvenergialahenduse ning Eesti ja Poola päikeseelektrijaamade toodangumahud.